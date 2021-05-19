Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı
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Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın drone ile görüntülendi.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde saat 19.00 sıralarında çıktı. Plastik, tekstil ve ahşap malzemelerinin bulunduğu geri dönüşüm tesisinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Tesisten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangından yükselen dumanlar, Bursa'nın pek çok bölgesinden görüldü. Olay yerine gelen 12 itfaiye aracı, 3 tanker ve 32 itfaiye eri, yangına özel robotlu araçla hem havadan hem karadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle tesiste büyük maddi zarar oluştu. Öte yandan yaşanan telaş ve yangın anı, drone ile havadan görüntülendi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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