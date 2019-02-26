Bursa'da "Gençler Arası Bilgi Yarışması"

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Kültür ve Sanat Yarışmaları kategorisinde düzenlenen "Gençler Arası Bilgi Yarışması"nın Bursa ayağı tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre yarışma, "Kim Bilir" sloganıyla gençlerin genel kültür, coğrafya, edebiyat, vatandaşlık, müzik, tarih, sayısal mantık, spor kültürü, güncel konular, görsel sanatlar gibi alanlara ilgilerini artırmak ve öz güvenlerini göstermelerine fırsat vermek amacıyla 14-17 ve 18-25 yaş grubu kategorilerinde organize edildi.

Nilüfer Gençlik Merkezi'ndeki yarışmaya 114'ü lise ve 16'ü üniversite olmak üzere üçer kişiden oluşan 130 grup katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, şube müdürleri Mehmet Demirci ve Mürsel Kaya'nın da izlediği etkinlikte yaklaşık 400 genç bilgilerini yarıştırdı.

Yarışma sonunda kategorilerinde birinci olanlara madalya ve başarı belgesi verildi. İl birinciliğinden sonra bölge birinciliği yarışmasında Bursa'yı temsil edecek gençler, başarılı olursa Türkiye birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanacak. Türkiye birinciliği sonunda her iki kategoride birinci olacak gençler ise yurt dışı gezisiyle ödüllendirilecek.

Kaynak: AA