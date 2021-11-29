GEMLİK'TE DALGALAR SAHİL ŞERİDİNİ AŞTI, ARAÇ VE İŞ YERLERİ SU ALTINDA KALDI - Haberler
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GEMLİK'TE DALGALAR SAHİL ŞERİDİNİ AŞTI, ARAÇ VE İŞ YERLERİ SU ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel
GEMLİK'TE DALGALAR SAHİL ŞERİDİNİ AŞTI, ARAÇ VE İŞ YERLERİ SU ALTINDA KALDI

Bursa'da gün boyu etkisini sürdüren fırtına gece saatlerinde artarak devam etti.

BURSA (DHA) - Bursa'da gün boyu etkisini sürdüren fırtına gece saatlerinde artarak devam etti. Gemlik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi'nde fırtına sebebiyle oluşan dev dalgalar, cadde ve sokaklara taştı. Bir çok araç ve iş yerinin sular altında kaldığı öğrenildi. Tedbir amaçlı bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Gemlik Belediye Başkan Vekili Zeynep Serintürk, süreci yakından takip ettiklerini, ekiplerin teyakuzda olduğunu ve gerekli çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Serintürk, dev dalgaların sahilde ve kordonda etkili olduğu Küçükkumla Mahallesinde ise bir çatının uçtuğunu belirterek, incelemede bulunmak üzere bölgeye gittiğini kaydetti.

Görüntü dökümü:

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-Dalganın sahile vurması

-Araçların suların içinde ilerlemesi

-Sularla dolan yollar

-Dalganın sahilde duran tekneyi devirmesi

-Cadde ve sokaklardan genel

Haber -Kamera: Mehmet İNAN- Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),


GEMLİK'TE DALGALAR SAHİL ŞERİDİNİ AŞTI, ARAÇ VE İŞ YERLERİ SU ALTINDA KALDI

GEMLİK'TE DALGALAR SAHİL ŞERİDİNİ AŞTI, ARAÇ VE İŞ YERLERİ SU ALTINDA KALDI

GEMLİK'TE DALGALAR SAHİL ŞERİDİNİ AŞTI, ARAÇ VE İŞ YERLERİ SU ALTINDA KALDI

GEMLİK'TE DALGALAR SAHİL ŞERİDİNİ AŞTI, ARAÇ VE İŞ YERLERİ SU ALTINDA KALDI

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Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri

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