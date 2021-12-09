Tüylerin diken diken olduğu an! Alev alev yanan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı

Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesinde meydana gelen olayda bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Ev alev alev yanarken camda asılı olan Türk bayrağı ise alevler etkilemedi.

GÖRENLER ŞAŞIP KALDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, Türk bayrağını güvenli bir şekilde asılı olduğu camdan aldı. Bu anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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