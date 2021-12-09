Tüylerin diken diken olduğu an! Alev alev yanan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı - Haberler
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Tüylerin diken diken olduğu an! Alev alev yanan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evin camında asılı Türk bayrağının alevlerden etkilememesi görenleri şaşkına çevirdi.

Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesinde meydana gelen olayda bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Ev alev alev yanarken camda asılı olan Türk bayrağı ise alevler etkilemedi.

GÖRENLER ŞAŞIP KALDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, Türk bayrağını güvenli bir şekilde asılı olduğu camdan aldı. Bu anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Yorumlar (1)
Doğrucu Davud:O Bayrak daha tüyü bitmemiş yetimlerin kanlarıyla kızıllaşıp, gönüllerinin temizliğiyle bembeyaz ay yıldızla donandı. O Bayrak kul yapımı değil ilahi bir tecellidir. İnşallah hep dalgalansın onun boynunu hiç eğdirmeyelim Cevap Yaz 3 32 Yayından Kaldır
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