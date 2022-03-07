Bursa'da eski başkan Altepe, korumasını vurduğu suçlamasıyla ifade verdi

BURSA'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, silahını temizlerken eski koruması O.D.'yi kazara topuğundan vurduğu öne sürüldü. O.D. hastanede tedaviye alınırken, suçlamaları kabul etmeyen Altepe hakkında 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan işlem yapıldı.

Olay, cuma günü Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait iş yerinde yakın arkadaşları ve dostlarıyla toplantı yaptığı öğrenilen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, iddiaya göre temizliğini yaptığı tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi eski yakın koruması O.D.'nin topuğuna isabet etti. Hastaneye kaldırılan O.D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Altepe, Bursa'da 2009- 2017 yılları arasında iki dönem büyükşehir belediye başkanı olarak görev yaptı