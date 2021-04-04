Bursa'da duyarlı çiftçi kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti
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Bursa'da duyarlı çiftçi kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti

İhlas Haber Ajansı / ALİ KARATEKİN - Haberler | Güncel

Bursa'da duyarlı çiftçi kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti Bursa'da bir çiftçi tarlasında bulduğu kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti.

Bursa'da duyarlı çiftçi kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti

BURSA - Bursa'da bir çiftçi tarlasında bulduğu kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti.

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde Ali Köşkaya isimli çiftçi tarlasında zeytin dallarını toplarken ağaçların arasında uçamayan bir leylek gördü. Leyleğe köpeklerin saldırdığını gören Köşkaya, kanadı kırılmış leyleği yakaladı ve traktörü ile köye getirdi. Duyarlı çiftçi yaralı leyleği tedavi edilmek üzere İznik Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.

Bursa'da duyarlı çiftçi kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti
Bursa'da duyarlı çiftçi kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti
Bursa'da duyarlı çiftçi kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti
Bursa'da duyarlı çiftçi kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KARATEKİN

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