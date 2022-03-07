Bursa'da depo alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da depo alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bursa'da depo alev alev yandı Bursa'da elektrik arazından kaynaklı çıkan yangında depo yanarak kullanılmaz hale geldi.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'da depo alev alev yandı

BURSA - Bursa'da elektrik arazından kaynaklı çıkan yangında depo yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında İznik ilçesi Sarıağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ekrem Çakır (65)'a ait olan depoda elektrik arızasından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonucu depo kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da depo alev alev yandı

Bursa'da depo alev alev yandı

Bursa'da depo alev alev yandı

Bursa'da depo alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - 3. Sayfa

Ekrem Çakır, Yangın, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title