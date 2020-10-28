Bursa'da Cumhuriyet Bayramı
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Bursa'da Cumhuriyet Bayramı

28.10.2020 02:43 | Son Güncelleme: 28.10.2020 03:04

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü ses ve saz sanatçılarından oluşan orkestra konser düzenledi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü ses ve saz sanatçılarından oluşan orkestra konser düzenledi.

Tayyare Kültür Merkezi' nde gerçekleştirilen konserde sanatseverler sosyal mesafe düzenine uygun olarak yeraldı.

Gecede Sanat Müziği Bölümü ses sanatçıları Ayşe Sağlam, Oğuz İmrak, Gökay Usludur, Bahar Güldüren, İlker Cansevdi ve Salih Taşkın seslendirdikleri eserlerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm seyircilere hissettirdi.

Türk Sanat Müziği Bölümü sanatçıları "Çırpınırdı Karadeniz", "Yanık Ömer", "Ordunun Duası", "Ah Bir Ataş Ver" gibi eserleri seslendirdi.

Konser sonunda ses ve saz sanatçıları Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bursa'da Cumhuriyet Bayramı
Bursa'da Cumhuriyet Bayramı
Bursa'da Cumhuriyet Bayramı
Bursa'da Cumhuriyet Bayramı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü

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