Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabasına koyarak böyle çaldılar - Haberler
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Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabasına koyarak böyle çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabasına koyarak böyle çaldılarBURSA Bursa'da 2 kağıt toplayıcı şahıs, yol kenarında duran çöp konteynerini çek çek arabasına koyup çaldılar.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabasına koyarak böyle çaldılar

BURSA Bursa'da 2 kağıt toplayıcı şahıs, yol kenarında duran çöp konteynerini çek çek arabasına koyup çaldılar. Bu anlar anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 kağıt toplayıcı şahıs yol kenarında bulunan çöp çöp konteynerini gözüne kestirdi. Daha sonra "kağıt arıyormuş" gibi yapıp çöp konteynerini çek çek arabalarına koyarak kayıplara karıştılar. Bu anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabasına koyarak böyle çaldılar

Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabasına koyarak böyle çaldılar

Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabasına koyarak böyle çaldılar

Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabasına koyarak böyle çaldılar

Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabasına koyarak böyle çaldılar

Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabasına koyarak böyle çaldılar

Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabasına koyarak böyle çaldılar

Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabasına koyarak böyle çaldılar

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Son Dakika Haberleri

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