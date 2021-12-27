OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabasına koyarak böyle çaldılar

BURSA Bursa'da 2 kağıt toplayıcı şahıs, yol kenarında duran çöp konteynerini çek çek arabasına koyup çaldılar. Bu anlar anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 kağıt toplayıcı şahıs yol kenarında bulunan çöp çöp konteynerini gözüne kestirdi. Daha sonra "kağıt arıyormuş" gibi yapıp çöp konteynerini çek çek arabalarına koyarak kayıplara karıştılar. Bu anlar kameralara yansıdı.