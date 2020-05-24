Bursa'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Demirci Mahallesi Durak Sokağı'ndaki Süleyman Torun'a ait iki katlı evin üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA