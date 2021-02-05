Bursa'da ceviz satılan kamyonette 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Bursa'da ceviz satılan kamyonette 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

05.02.2021 05:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 05:46
Bursa'da ceviz satılan kamyonette 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da 500 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği ceviz yüklü kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa'da 500 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği ceviz yüklü kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi 22. Çeşme Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, Mert Ö. (32) yönetimindeki 77 AAT 381 plakalı ceviz yüklü kamyoneti durdurdu.

Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, kamyonette gerçekleştirdikleri aramada cevizlerin arasına gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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