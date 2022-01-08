Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da 1 liranın ortasındaki çıkardığı metal kısım parmağına sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'da 1 liranın ortasındaki çıkardığı metal kısım parmağına sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Hastaneye giden çocuğun parmağındaki parayı itfaiye ekipleri çıkardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mesleki kampüsünde meydana gelen olayda, lise öğrencisi Bedirhan Ç. (14), bir liranın ortasındaki metali çıkarıp, alyans haline gelen parayı yüzük parmağına geçirdi. Parayı çıkarmayı deneyen çocuk başarılı olamadı. Çıkarmaya çalışırken parmağı şişen çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Bedirhan Ç.'nin parmağında sıkışan parayı keserek çıkardı. Parmağından para çıkarılan genç, pansumanın ardından taburcu edildi. - BURSA

Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı

Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı

Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı

Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı

Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı

Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı

Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı

Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı

Sigara içerken uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi

Sigara içerken uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi

 İşçi servisinden kaçarken park halindeki araca çarpan tır, alev topuna döndü

İşçi servisinden kaçarken park halindeki araca çarpan tır, alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title