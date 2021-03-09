Bir restoranda geçen yaz işlenen cinayetle ilgili aranan zanlı yakalandı
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Bir restoranda geçen yaz işlenen cinayetle ilgili aranan zanlı yakalandı

09.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:24

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir restoranda geçen ağustos ayında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir restoranda geçen ağustos ayında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı gözaltına alındı.

Büyükkumla Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli A.Ç'nin (43) yakalanması için çalışma başlatan Bursa ve Gemlik jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, yaklaşık 7 ay süren takip sonucu bu kişinin telefon numarasını sık sık değiştirdiğini ve Nilüfer ilçesinde bir adreste saklandığını belirledi.

Jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alınan A.Ç, Gemlik'e getirilerek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Turistik bölgede yer alan restoranda 1 Ağustos 2020'de işletmeciler ile bazı müşteriler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Silahla vurulan Osman Gürle yaşamını yitirmiş, Gökay G. ve Abdullah M. yaralanmıştı. Jandarma, olay yerinden bir araçla kaçtığı iddia edilen zanlı A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Bir restoranda geçen yaz işlenen cinayetle ilgili aranan zanlı yakalandı
Bir restoranda geçen yaz işlenen cinayetle ilgili aranan zanlı yakalandı
Bir restoranda geçen yaz işlenen cinayetle ilgili aranan zanlı yakalandı
Bir restoranda geçen yaz işlenen cinayetle ilgili aranan zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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