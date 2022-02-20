Bursa'da bariyere çarpan yolcu otobüsünde 4 kişi yaralandı - Haberler
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Bursa'da bariyere çarpan yolcu otobüsünde 4 kişi yaralandı

AA, Kazım Bulut - Güncel
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Bursa'da bariyere çarpan yolcu otobüsünde 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den İstanbul istikametine giden şehirlerarası otobüs firmasına ait Ayhan Yılmaz (51) idaresindeki 35 PK 513 plakalı yolcu otobüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu Gemlik ilçesi Umurbey Viyadüğü civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yoldan çıktı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

Kazada yaralanan 3 kişi Orhangazi Devlet Hastanesine, 1 kişi Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yolcular başka bir otobüse aktarıldı.

AA / Kazım Bulut - Güncel

Ayhan Yılmaz, İstanbul, İzmir, Bursa, Güncel, Haberler

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