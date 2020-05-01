Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı

Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
01.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:51

Bursa'da, aracına, sileceklerine astığı iç çamaşırıyla göğüs bölgesini kapatan bir çıplak kadın afişi yapıştıran kişi, bir sürücü tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alındı. İfadesinde "Macera olsun istedim" diyen genç, karayolları kanununa muhalefetten para cezası kesilip, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da R.M.O. adlı kişi, 07 GİE 53 plakalı aracının arka camına çıplak kadın afişi yapıştırdı. Göğüs bölgesini de arka sileceklerine iç çamaşırı bağlayarak kapattı. Bursa'nın Gürsu ilçesinden geçen Bursa-Ankara Karayolu üzerinde seyir halindeyken de silecekleri açıp, kapatarak kadının gögüs bölgesinin görülmesini sağladı. Bir başka sürücü ise cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri plakasından kimliğini tespit ettiği R.M.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.M.O'yu yakalayarak gözaltına aldı.

'MACERA OLSUN DİYE YAPTIM'

R.M.O. ifadesinde, "Araç babamın üzerine kayıtlı ama ben de kullanıyorum. 27 Nisan tarihinde Bursa'da bir reklamcıdan göğüs kısmı açık olan diğer tarafları kapalı olan bir kadın afişi aldım. Bu afişi aracımın arka kısmına yapıştırdım. Aracımın sileceklerine de sütyen taktım. Sütyen ile kadının göğüs kısımlarını kapattım. Aracımla yaklaşık 30 dakika silecekleri açıp, kapatarak Otosansit'ten Kestel Kavşağı'na kadar gezdim. Tekrar Otosansit'e gittim. Burada afişi söktüm ve çöpe attım. Ben bunu macera olsun diye yaptım. Bu görüntüleri çekip, paylaşmadım. Kimin çektiğini bilmiyorum, pişmanım" dedi.

132 LİRA CEZA KESİLDİ

R.M.O.'ya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/3 maddesinde yer alan 'araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak' suçundan 132 lira para cezası kesildi. R.M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da aracına çıplak kadın afişi astı, gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haber
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haber
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haber
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar Haber
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü Haber
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haber
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
Koronavirüs salgını 18-24 ay devam edebilir, sonbaharda daha büyük ikinci bir dalga gelebilir
Koronavirüs salgını 18-24 ay devam edebilir, sonbaharda daha büyük ikinci bir dalga gelebilir
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist, Diyarbakır'da yakalandı
Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist, Diyarbakır'da yakalandı
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'den teklif almadım ama göreve hazırım
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'den teklif almadım ama göreve hazırım
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Meral Akşener Naci Bostancı Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Nur Yerlitaş Burak Özçivit Uraz Kaygılaroğlu
Spor Burak Yılmaz Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir 1 Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 18:55:11. #1.14#
title