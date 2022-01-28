Bursa'da ana yolda gezen atlar kazaya davetiye çıkarıyor - Haberler
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Bursa'da ana yolda gezen atlar kazaya davetiye çıkarıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da ana yolda gezen atlar kazaya davetiye çıkarıyor Bursa'da ana yolda gezen başı boş atlar faciaya davetiye çıkarıyor.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da ana yolda gezen atlar kazaya davetiye çıkarıyor

BURSA - Bursa'da ana yolda gezen başı boş atlar faciaya davetiye çıkarıyor.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi yakın çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 başı boş at, Bursa'nın en işlek yollarında cirit atıyor. Bu anlar bir sürücü tarafından kaydedildi.

Bursa'da ana yolda gezen atlar kazaya davetiye çıkarıyor

Bursa'da ana yolda gezen atlar kazaya davetiye çıkarıyor

Bursa'da ana yolda gezen atlar kazaya davetiye çıkarıyor

Bursa'da ana yolda gezen atlar kazaya davetiye çıkarıyor

Bursa'da ana yolda gezen atlar kazaya davetiye çıkarıyor

Bursa'da ana yolda gezen atlar kazaya davetiye çıkarıyor

Bursa'da ana yolda gezen atlar kazaya davetiye çıkarıyor

İhlas Haber Ajansı / Berktuğ Öncü - 3. Sayfa

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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