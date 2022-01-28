YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da ana yolda gezen atlar kazaya davetiye çıkarıyor

BURSA - Bursa'da ana yolda gezen başı boş atlar faciaya davetiye çıkarıyor.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi yakın çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 başı boş at, Bursa'nın en işlek yollarında cirit atıyor. Bu anlar bir sürücü tarafından kaydedildi.