Bursa'da ana yolda gezen atlar kazaya davetiye çıkarıyor
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da ana yolda gezen atlar kazaya davetiye çıkarıyor Bursa'da ana yolda gezen başı boş atlar faciaya davetiye çıkarıyor.
YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da ana yolda gezen atlar kazaya davetiye çıkarıyor
BURSA - Bursa'da ana yolda gezen başı boş atlar faciaya davetiye çıkarıyor.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi yakın çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 başı boş at, Bursa'nın en işlek yollarında cirit atıyor. Bu anlar bir sürücü tarafından kaydedildi.