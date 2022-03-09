Bursa'da amatör maçta kavga çıktı, çevik kuvvet müdahale etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da amatör maçta kavga çıktı, çevik kuvvet müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'da amatör maçta kavga çıktı, çevik kuvvet müdahale etti

Bursa'da amatör maçta taraftarlar arasında kavga çıktı.

BURSA (İHA) - Bursa'da amatör maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçtuğu kavgayı çevik kuvvet polisleri ayırdı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavga hızla büyürken polis ekipleri de taraftara biber gazı sıkarak müdahale etti.

Olaylar nedeniyle hakem maçı durdurarak futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti.

Bu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tribünlerin fişeklerle kırmızıya boyanması dikkat çekti. - BURSA

Bursa'da amatör maçta kavga çıktı, çevik kuvvet müdahale etti

Bursa'da amatör maçta kavga çıktı, çevik kuvvet müdahale etti

Bursa'da amatör maçta kavga çıktı, çevik kuvvet müdahale etti

Bursa'da amatör maçta kavga çıktı, çevik kuvvet müdahale etti

Bursa'da amatör maçta kavga çıktı, çevik kuvvet müdahale etti

Bursa'da amatör maçta kavga çıktı, çevik kuvvet müdahale etti

Bursa'da amatör maçta kavga çıktı, çevik kuvvet müdahale etti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çevik kuvvet polisleri, Amatör Lig, Bursa, kavga, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title