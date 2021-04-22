Bursa'da ağlara takılan Bahri kuşu kurtarıldı
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Bursa'da ağlara takılan Bahri kuşu kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da ağlara takılan Bahri kuşu kurtarıldı Bursa'da Uluabat Gölü'nde sahipsiz ağlara takılan Bahri Kuşu jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak doğal ortamına salındı.

Bursa'da ağlara takılan Bahri kuşu kurtarıldı

BURSA - Bursa'da Uluabat Gölü'nde sahipsiz ağlara takılan Bahri Kuşu jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak doğal ortamına salındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Uluabat Gölü'nde devriye atarken sahipsiz ağlara takılmış Bahri Kuşu'nu fark ettiler. Ekipler kuşu hemen kurtarıp tedavi altına aldı. Veteriner gözetiminde tedavisi tamamlanan Bahri Kuşu doğal hayata geri bırakıldı.

Bursa'da ağlara takılan Bahri kuşu kurtarıldı
Bursa'da ağlara takılan Bahri kuşu kurtarıldı
Bursa'da ağlara takılan Bahri kuşu kurtarıldı
Bursa'da ağlara takılan Bahri kuşu kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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