Bursa'da 8 apartmanın karantina süresi sona erdi
Bursa'nın Gürsu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 binada başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.
27.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:50
Bursa'nın Gürsu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 binada başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle karantinaya alınan Adaköy Mahallesi Kıymet Sokağı'nda bulunan 8 apartmanın 14 günlük karantina süresi sona erdi.
Apartmanlar 12 Mayıs'ta karantinaya alınmıştı.
Kaynak: AA