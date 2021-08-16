Bursa'da 10 gündür kayıp genç kız bulundu
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Bursa'da 10 gündür kayıp genç kız bulundu

Bursa'da 10 gündür kayıp genç kız bulundu
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da 10 gün önce evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen F A. (17), polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

BURSA'da 10 gün önce evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen F A. (17), polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan F. A., 10 gün önce kanser hastası annesi Nuray A. (50) kemoterapiye gittiği sırada evden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen F.A.,  kuzenine mesaj atarak 'Beni biraz merak etsinler, birkaç güne döneceğim' yazdı. Kızından haber alamayıp hayatından endişe eden annesi, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Nuray A.'nın  başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ekipleri harekete geçti.

F.A.'nın telefon sinyallerini izlemeye alan ekipler, gittiği adresi tespit etti. Erkek arkadaşında kaldığı belirlenen F.A., buradan alınıp ailesine teslim edildi.

Bursa'da 10 gündür kayıp genç kız bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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