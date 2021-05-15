Bursa'da 1 saat içinde aynı apartmana iki kez saldırdı

Bursa'da 1 saat içinde aynı apartmana iki kez saldırdı Bursa'da bir saat içerisinde aynı apartmanı iki kez hedef seçen şahıs dairenin giriş kapısını defalarca kez tekmeledi, camlarını kırdı.

Bursa'da 1 saat içinde aynı apartmana iki kez saldırdı

BURSA - Bursa'da bir saat içerisinde aynı apartmanı iki kez hedef seçen şahıs dairenin giriş kapısını defalarca kez tekmeledi, camlarını kırdı.

Mahalle ve apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatan şahsın olaydan sonra sergilediği rahat tavırlar büyük tepki çekti. Olay saat 23.30 sularında merkez ilçe Yıldırım'a bağlı Hocataşkın Mahallesi Şible Emirsultan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 5 katlı bir apartmanın girişine gelen Recep Sarı isimli vatandaş bir süre sonra etrafa bağırmaya başlayarak apartmanın giriş katını tekmelemeye başladı.

İddialara göre, daha önce camını kafa atarak kırdığı apartmanın önüne bir saat sonra tekrar gelen vatandaş bu sefer kapıyı tekmelediği ve camları henüz yeni takılmış olan apartmanın bir kez daha camlarını kırdığı öğrenildi. Yaşananlardan sonra neye uğradıklarını şaşıran apartman sakinleri durumu polise bildirdiler. Olaydan sonra apartman sakinlerinin şikayetçi olduğu vatandaş polis ekipleri tarafından Yıldırım Karakoluna götürüldü. Şahıs hakkında mala zarar vermeden dolayı işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR