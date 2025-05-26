Bursa BUSKİ su kesintisi! 26-27 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

TAYAKADIN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/05/2025 14:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/05/2025 16:00

Kesim Tarihi: 26/05/2025 14:30

Açıklama: Osmangazi İlçesi Tayakadın Mahallesi Kiremitçi Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 26.05.2025 tarihinde 14:30 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

YOLÇATI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/05/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/05/2025 18:00

Kesim Tarihi: 27/05/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Icmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Yolcati Mahallesi ve civarında 27.05.2025 tarihinde, 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.