Bursa BUSKİ su kesintisi! 15-16 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 15 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 15 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/09/2025 13:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 15/09/2025 17:00

Kesim Tarihi: 15/09/2025 13:00

Açıklama: Değirmenönü Mahallesi 3.Dikmen Sokak Ve Civarında, "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 15.09.2025 Tarihinde 13:00 ile 17:00 Saatleri Arasında 'SU KESİNTİSİ ' Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/09/2025 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 15/09/2025 19:00

Kesim Tarihi: 15/09/2025 17:00

Açıklama: Namık Kemal Mahallesi Kumlu Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 15.09.2025 Tarihinde 17:00 ile 19:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.