Bursa-Ankara karayolu kar ve buzlanma sebebiyle kapandı

Bursa Ankara karayolu yoğun kar ve buzlanma sonrası bazı araçların kaymasıyla birlikte çift yönlü trafiğe kapandı.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa Ankara karayolu yoğun kar ve buzlanma sonrası bazı araçların kaymasıyla birlikte çift yönlü trafiğe kapandı. Karayolları ve trafik ekipleri, yolun açılmasına çalışıyor.

Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolun Kestel ilçesi Ümitalan Mevkisi'nde yoğun kar yağışı sebebiyle trafik çift yönlü kapandı. Kayan araçlar sebebiyle uzun kuyrukların oluştuğu yol; ekiplerin müdahalesi sonrası tek yöne açılırken, diğer yönde de çalışmaların devam ettiği bildirildi. - BURSA

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