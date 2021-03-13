Burry soprano tutuklandı mı? Burry soprano kimdir?

Bir süredir uyuşturucu kullanmak ve özendirmek suçuyla hakkında arama kararı çıkarılan Burry Soprano'nun cezası belli oldu. Burry soprano tutuklandı mı? Burry soprano kimdir? Burry soprano gerçek adı ne? Burry soprano kaç yaşında? Burry soprano instagram!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, son dönemlerin popüler rapçisi Burry Soprano, uyuşturucu kullanmak ve özendirmek suçu nedeniyle aranmaktaydı. Yapılan aramalar sonucunda rapçi Burry Soprano tutuklama kararının ardından cevaevine gönderildi. Burry soprano tutuklandı mı? Burry soprano kimdir? Burry soprano gerçek adı ne? Burry soprano kaç yaşında?Burry soprano instagram!

BURRY SOPRANO TUTUKLANDI MI?

Son dönemlerin ünlü rapçisi ve sosyal medya fenomeni Burry Soprano, uyuşturucu kullanmak ve özendirmek suçuyla aranılıyordu. 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yargılanan Burry Soprano, İstanbul'da Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 Mart tarihinde Selimpaşa'da bulunan bir otele giriş yaptığını belirledi. Otele yapılan baskın sonucunda Soprano, gözaltına alındı ve yapılan adli işlemlerin ardından cezaevine secki gerçekleştirildi.

BURRY SOPRANO KİMDİR?

Burry Soprano (ya da "Soprano"), 1997 Yılının 31 Mayıs'ında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda hiphop kültürüyle tanışan genç müzisyen, ritmik ve melodik yeteneklerinin fark edilmesiyle kısa sürede kendini mikrofon başında buldu. 2016 yılından beri Türkiye'nin öncü hip-hop oluşumlarından biri olan 832. Yanyol bünyesinde faaliyet gösteren Soprano'nun, 2018 yılında, merkez binası 832. Yanyol'da bulunan M.O.B Entertainment ile anlaşma imzaladı.

Burry Soprano ise Mary Jane şarkısıyla günümüzde müzik piyasasında fırtınalar estiren genç bir rapçidir. İlkay Şencan'ın remix versiyonu bulunan şarkıyla birlikte dijital platformlarda en çok dinlenen şarkıya imza attı.

BURRY SOPRANO GERÇEK ADI NE?

Burry soprano mahlasıyla bilinen rapçinin gerçek adı, Burak Aydoğduoğlu'dur.

BURRY SOPRANO KAÇ YAŞINDA?

31 Mayıs 1997 yılında dünyaya gelen Burak Aydoğduoğlu, günümüzde 23 yaşındadır.

BURRY SOPRANO İNSTAGRAM!

Burry Soprano adlı rapçinin instagram hesabı '@burrysobrano'dur.