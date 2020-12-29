Burnley - Sheffield United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz yayını var mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Burnley - Sheffield United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz yayını var mı?

29.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:36
Burnley - Sheffield United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz yayını var mı?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Burnley - Sheffield United maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Burnley - Sheffield United maçıdır. Peki Burnley - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

BURNLEY - SHEFFİELD UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Burnley - Sheffield United maçı 29 Aralık Salı günü (yani bugün) akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

BURNLEY - SHEFFİELD UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Burnley - Sheffield United maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmamaktadır.

BURNLEY - SHEFFİELD UNİTED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Turf Moor Stadyumu, Burnley'da oynanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Öznur Çalık Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Arda Kardeşler Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burnley - Sheffield United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz yayını var mı? | Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 10:36:32. #1.14#
title