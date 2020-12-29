Burnley - Sheffield United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz yayını var mı?
Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Burnley - Sheffield United maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Burnley - Sheffield United maçıdır. Peki Burnley - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
BURNLEY - SHEFFİELD UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Burnley - Sheffield United maçı 29 Aralık Salı günü (yani bugün) akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.
BURNLEY - SHEFFİELD UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Burnley - Sheffield United maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmamaktadır.
BURNLEY - SHEFFİELD UNİTED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Turf Moor Stadyumu, Burnley'da oynanacak.