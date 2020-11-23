Burnley-Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta? Burnley-Crystal Palace hangi kanalda? Burnley-Crystal Palace şifresiz canlı izle!
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Burnley-Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta? Burnley-Crystal Palace hangi kanalda? Burnley-Crystal Palace şifresiz canlı izle!

23.11.2020 10:58 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:02
Burnley-Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta? Burnley-Crystal Palace hangi kanalda? Burnley-Crystal Palace şifresiz canlı izle!

İngiltere Premier Lig maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Burnley-Crystal Palace maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Burnley-Crystal Palace maçı hangi kanalda? Burnley-Crystal Palace şifresiz canlı izlenecek mi? Burnley-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig maçı tüm hızıyla devam ederken maç Burnley-Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Peki, Burnley-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta? Burnley-Crystal Palace maçı hangi kanalda, hakemi kim? Burnley-Crystal Palace şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus , Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

S SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

IDMAN TV CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Idman TV Azerspace 46E, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

BURNLEY-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ GÜN?

Burnley-Crystal Palace Maçı 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

BURNLEY-CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Burnley-Crystal Palace Maçı 20:30'de başlayacak.

BURNLEY-CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Burnley ile Crystal Palace arasındaki İngiltere Premier LigMaçı Turf Moor Stadyumu, Burnley'da oynanacak.

BURNLEY İLE CRYSTAL PALACE MAÇI İDMAN TV'DEN CANLI YAYINLANIYOR

Azerspace uydusu üzerinden yayın yapan CBC Sport ve İdman TV, Burnley ile Crystal Palace maçını canlı olarak yayınlıyor.

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