Burhaniye'de su sıkıntısı 2 mahalleyi karşı karşıya getirdi
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Burhaniye'de su sıkıntısı 2 mahalleyi karşı karşıya getirdi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Taylıeli ve Şahinler mahallelerinde başlayan su sıkıntısı, iki mahalle halkını karşı karşıya getirdi.

Burhaniye'de su sıkıntısı 2 mahalleyi karşı karşıya getirdi
11.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:31

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Taylıeli ve Şahinler mahallelerinde başlayan su sıkıntısı, iki mahalle halkını karşı karşıya getirdi. Şahinler Mahallesi'ne su sağlayan borunun, gece saatlerinde kırılması üzerine jandarma araştırma başlatırken, su kaynağına gelen Taylıelili vatandaşlar, 10 gündür susuz olduklarını, Şahinler Mahallesi'ne aynı kaynaktan su verilmemesini istedi.

Burhaniye ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Taylıeli Mahallesi'nde, mahalleye su sağlayan kaynaktan, komşu mahalle olan Şahinler Mahallesi'ne de su verilmeye başlanması üzerine su sıkıntısı çekilmeye başlandı. Susuz kalan Taylıeli Mahallesi sakinleri duruma tepki gösterdi.

'BU BİZİM 900 YILLIK SU KAYNAĞIMIZ'Gece mezarlık mevkisindeki kaynaktan Şahinler'e su taşıyan boruların delinmesi BASKİ'yi harekete geçirdi. Jandarma, boru delinmesi olayı ile ilgili soruşturma başlatırken, su kaynağı çevresinde toplanan mahalleli, 10 gündür susuzluk çektiklerini söyledi. Suyun Şahinler Mahallesi'ne verilmesine karşı olduklarını anlatan mahalle halkı, 900 yıllık su kaynağının kendilerine ait olduğunu söyledi. Suyun vatandaşların rızası alınmadan verildiğini anlatan Ali Karpat, köylerinin susuz kaldığından yakınırken, Mustafa Tebiş de "Bu suyu 1978 yılında biz imece ile getirdik. Biz bu suyun Şahinler'e verilmesine karşıyız" dedi.

Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Çakır ise, "Bu bizim 900 yıllık su kaynağımız. Köylünün rızası olmadan Şahinler'e verildi. Bu sadece içme suyu değil. Bu su, buradan İskeye'ye kadar dereye canlılık veriyor. Köyümüz 8-10 gündür susuzluk çekiyor. Şahinler köyünün sokaklarında sular akarken biz susuzluk çekiyoruz. İnsanlarımız elini yüzünü yıkayacak su bulamıyor. Bu suyun Şahinler'e verilmesini istemiyoruz. Bizim gayemiz düşmanlık değil. Arbede çıkmasını istemiyoruz. Şahinler'e başka kaynaklardan su sağlansın. Ancak, bizim suyumuzun verilmesini istemiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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