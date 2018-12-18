Burhaniye'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Seçimi

Burhaniye ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2019 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyeti üye seçimi yapıldı. Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen mütevelli heyeti üye seçimine 20 mahalle muhtarı katıldı.

Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2018 yılının genel değerlendirilmesi yapıldı. 2019 yılında yapılacak çalışmalar ile yürütülecek faaliyetlerin de planlandığı toplantıda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alacak iki muhtar üyenin seçimi yapıldı. Yapılan seçimde, Ağacık Muhtarı Hasan Dayı ve Bahçelievler Muhtarı Efrahim Başa, SYDV 2019 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyetine oy birliği ile seçilerek muhtarları temsil etme hakkı kazandı. Toplantının akabinde, sivil toplum örgütleri arasından Burhaniye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2019 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyeti üye seçimi de yapıldı. Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen mütevelli heyeti üye seçimine ise 12 sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı. Yapılan seçimde Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, SYDV 2019 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyetine seçilerek sivil toplum kuruluşlarını temsil etme hakkı kazandı. Yeni seçilen üyeleri kutlayan Kaymakam Öner, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın 2019 yılı faaliyet döneminde görev alacak tüm muhtarlarımızdan mahallelerimizde yaşayan mağdur ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımızın tespitinin yapılarak vakıf başkanlığımızın bilgilendirilmesini önemle rica ediyorum. Aynı doğrultuda toplumda yardımlaşma ve dayanışma konularıyla meşgul olan derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz de çok önemli bir rolü yerine getiriyor. Halkımıza ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla ulaşarak hizmet sunuyoruz. Mahalle muhtarları olarak sizler vatandaşımızın ve devletimizin temsilcisisiniz. Bu nedenle vakıf çalışmaları dışındaki konularda da mahallelerinizde karşılaştığınız sorunları hep birlikte iletişim içerisinde çözme gayreti içerisinde olacağız" dedi. Yeni seçilen mütevelli heyeti üyesi muhtarları ve sivil toplum kuruluşu üyelerine görevlerinde başarılar dileyen Kaymakam Öner, toplantıya katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA