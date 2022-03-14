Burhaniye'de Kaymakam Memiş, yeni muhtar ve heyetini kabul etti - Haberler

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Burhaniye'de Kaymakam Memiş, yeni muhtar ve heyetini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Burhaniye'de Kaymakam Memiş, yeni muhtar ve heyetini kabul etti

Burhaniye'de, Kaymakam İlyas Memiş, yeni seçilen Ali Çetinkaya Mahallesi Muhtarı Okan Seçen ve ihtiyar heyetini kabul etti.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Burhaniye'de, Kaymakam İlyas Memiş, yeni seçilen Ali Çetinkaya Mahallesi Muhtarı Okan Seçen ve ihtiyar heyetini kabul etti.

Burhaniye' de, 05.02.2021 tarihinde Belediye Meclis Kararı ile Bahçelievler Mahallesine bağlı, Orjan, İmko, Denetko, Haberkent, Meço ve 73 Evler sitelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan Ali Çetinkaya Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sonu muhtarlık seçimi yapıldı. Ali Çetinkaya Mahallesinin ilk muhtarı olan Okan Seçen ve ihtiyar heyeti üyeleri Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti. İhtiyar heyeti üyelerini tanıtan Muhtar Okan Seçen, mahalleye en iyi hizmeti verme gayreti içinde olacaklarını söyledi. Kaymakam İlyas Memiş de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtirken, muhtar Okan Seçen ve ihtiyar heyeti üyelerine başarı dileğinde bulundu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Bahçelievler, İlyas Memiş, Muhtarlık, Muhtar, Politika, Haberler

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