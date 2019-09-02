Burhan Kuzu'ya "terör örgütü üyesi" olmakla suçladığı Yaşar'dan yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir

02.09.2019 15:48

Eski AK Parti Milletvekili ve eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeninin düğün törenine katılmasına ilişkin Twitter'da ''İmamoğlu, Batman'da terör örgütlerine yakınlığı ile bilinen bir düğüne katılıyor, Diyarbakır'da ise HDPKK'lı belediye başkanına destek ziyaretinde bulunuyor. İmamoğlu, kısa sürede gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Seçim sürecinde HDPKK'nın verdiği desteğe karşı diyet borcunu ödüyor'' demişti.

"SENİN FETÖ İLE KOL KOLA OLDUĞUN ZAMANI UNUTMADIK"

Burhan Kuzu'nun terör örgütü üyesi olmakla suçladığı Cihan Yaşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Sözde Profesör Burhan Kuzu, Sn. İmamoğlu Batman'da terör örgütüne yakınlığı ile bilinen ailenin düğününe katılmış diyor. Kuzu, Bizim Ailemiz de bir tane terör örgütüne destek veren bulamazsın. Senin feto ile kol kola olduğun zamanı unutmadık. Bu attığınız çamur tutmaz. İspat etmeyen şerefsizdir'' ifadelerini kullandı.