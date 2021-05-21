Burger King İletişim Numarası Nedir? Burger King Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir?

Burger King gibi pek çok İnternet sitesinin destek numarasını bulmak kolay değildir. Burger King çağrı merkezine bağlanırken bir süre beklemeniz de gerekebilir. Müşteri temsilcileri, hattaki aramaların yoğunluğuna bağlı olarak size geri dönecek, talep ve sorunlarınızla ilgileneceklerdir. Peki, Burger King iletişim numarası nedir?

Amerikan merkezli restoranlar zinciri olan Burger King, dünyanın her yerinde şubeleri ile faaliyet göstermektedir. Burger King, tüm dünya genelinde "franchising" sistemi ile şubeleşmektedir. Türkiye' de yurtdışı merkezli olarak faaliyet gösteren en büyük restoran zincirlerinden birisidir. Bu yazımızda Burger King çağrı merkezi iletişim telefon numarası ve diğer Burger King iletişim bilgileri detayları ile yer almaktadır.

BURGER KİNG İLETİŞİM NUMASI NEDİR?

Türkiye'nin her bölgesinde şubeleri bulunan Burger King 444 lü müşteri hizmetleri ile de tüketicilerine destek veriyor. Bunun için 444 54 64 veya 0850 222 54 64 numarası aranabiliyor.

Burger King Türkiye Genel Müdürlük Adresi (TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş/ İstanbul

Burger King Çağrı Merkezi İletişim Telefon Numarası

444 54 64

0850 222 54 64

Burger King Faks Numarası

0212 236 56 45