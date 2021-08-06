Burdur'un Tefenni ilçesinde orman yangını
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Burdur'un Tefenni ilçesinde orman yangını

Burdur'un Tefenni ilçesinde orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'un Tefenni ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerliyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerliyor.

Burdur'un Tefenni ilçesi Yuvalak köyü mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken bölgede bulunan mermer ocaklarından iş makineleri ve su tankerleri de yangına müdahale etmek için yola çıktı. İtfaiye ekipleri, arozözler ve vatandaşlar yangın bölgesine ulaşmaya çalışırken bir helikopter de yangına havadan müdahale ediyor. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangının çıkış nedeni belirlenemezken ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. - BURDUR

Burdur'un Tefenni ilçesinde orman yangını
Burdur'un Tefenni ilçesinde orman yangını
Burdur'un Tefenni ilçesinde orman yangını
Burdur'un Tefenni ilçesinde orman yangını
Burdur'un Tefenni ilçesinde orman yangını
Burdur'un Tefenni ilçesinde orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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