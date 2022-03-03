Burdur merkez ve 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi - Haberler

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Burdur merkez ve 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Demirören Haber Ajansı, Mesut Madan - Güncel
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Burdur merkez ve 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

BURDUR'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime kent merkezi ile 4 ilçede cuma günü ara verildi.

BURDUR'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime kent merkezi ile 4 ilçede cuma günü ara verildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Altınyayla, Çavdır, Gölhisar ve Karamanlı ilçelerinde tüm okulların 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün tatil edildiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Güncel

Cuma, kar, Güncel, Haberler

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