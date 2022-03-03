Burdur merkez ve 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Demirören Haber Ajansı, Mesut Madan - Güncel
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BURDUR'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime kent merkezi ile 4 ilçede cuma günü ara verildi.
BURDUR'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime kent merkezi ile 4 ilçede cuma günü ara verildi.
Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Altınyayla, Çavdır, Gölhisar ve Karamanlı ilçelerinde tüm okulların 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün tatil edildiği belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Güncel