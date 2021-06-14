Burdur Fuarı 1 Temmuz'da başlıyor

Burdur'un göz bebeği Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, sektörde yaşanan yenilik ve gelişmeleri üreticiye ulaştıracak.

GL Platform Fuarcılık tarafından 1-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, sektörün önde gelen firmaları, birlik ve kooperatifleri üreticiyle buluşturacak

Burdur Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kubilay ve Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, sektörün geleceği için fuarın stratejik öneme sahip olduğunu ifade ederek çağrı yaptı. Tarım ve hayvancılık sektörünün tüm dünya için her zamankinden çok daha büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Kubilay "Yarınlara güvenle bakmanın altın anahtarı üreticimizin gelişmesi, yenilikleri sektörlerine işlemeleridir" dedi. Ekonomiyi ayakta tutmanın güncel kalmaktan geçtiğini belirten Kubilay "Yenilikleri yakalar, gelişime ayak uydurursak, gelecek günler için için güçlü bir adım atmış oluruz. Bu anlamda fuar, şehrimiz ve bölgemiz açısından önemli bir kazanımlara vesile olacaktır" diye konuştu.

"Fuar herkese iyi gelecek"

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp ise değişen tüm yaşam koşullarına ve zorluklara rağmen fuarın Burdur ekonomisine iyi geleceğini düşündüğünü belirterek "Pandemi yakında sona erecek. Bu zor günleri en az hasarla atlatabilmek için en başta değerli üreticilerimizin ve tüm sektör paydaşlarının tarım ve hayvancılık sektöründe yeni teknoloji ve son gelişmelerin sergilendiği bu fuarda yerlerini almaları, yeniliklerden haberdar olmaları gerektiğine inanıyorum. Umuyoruz ki bu fuar herkese, tüm şehre iyi gelecek" dedi.

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan ise geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen fuarın bu yıl bir çok yeniliğe de ev sahipliği yapacağını söyledi. Yine pandemi kurallarına göre gerçekleşecek fuarın sektörün ortak sesi, üreticinin yeni teknolojiyle buluşacağı, katılımcıların da uzun süredir ihtiyaç duydukları bir eksikliği gidereceğini söyleyen Ceylan, "Bu süreçte tüm dünya, üreticinin kıymetini bir kez daha anladı. İşte bu fuar da bu kıymetin somut göstergesi olacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler