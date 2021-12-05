Burdur'daki trafik kazasında ölen 4 kişi, Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, Afyonkarahisar'ının Sinanpaşa ilçesinde toprağa verildi.
BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, Afyonkarahisar'ının Sinanpaşa ilçesinde toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden İbrahim Alan, Süleyman Yumuk, Doğan Alan ve Asım Karakoç'un cenazeleri, Bucak Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere ilçeye bağlı Taşoluk beldesindeki evlerine götürüldü.
Belde meydanında kılınan namazın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri beldedeki mezarlığa defnedildi.
Kazada yaşamını yitiren Doğan Alan ve İbrahim Alan'ın kardeş olduğu öğrenildi.
İbrahim Alan idaresindeki 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç, Burdur-Antalya kara yolu Gündoğdu mevkisinde Tufan Y. yönetimindeki 15 AB 129 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Kazada Alan ile araçtaki Süleyman Yumuk, Doğan Alan ve Asım Karakoç hayatını kaybetmişti.
AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri