Burdur'daki trafik kazasında ölen 4 kişi, Afyonkarahisar'da toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'daki trafik kazasında ölen 4 kişi, Afyonkarahisar'da toprağa verildi

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Burdur'daki trafik kazasında ölen 4 kişi, Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, Afyonkarahisar'ının Sinanpaşa ilçesinde toprağa verildi.

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, Afyonkarahisar'ının Sinanpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden İbrahim Alan, Süleyman Yumuk, Doğan Alan ve Asım Karakoç'un cenazeleri, Bucak Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere ilçeye bağlı Taşoluk beldesindeki evlerine götürüldü.

Belde meydanında kılınan namazın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri beldedeki mezarlığa defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren Doğan Alan ve İbrahim Alan'ın kardeş olduğu öğrenildi.

İbrahim Alan idaresindeki 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç, Burdur-Antalya kara yolu Gündoğdu mevkisinde Tufan Y. yönetimindeki 15 AB 129 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Kazada Alan ile araçtaki Süleyman Yumuk, Doğan Alan ve Asım Karakoç hayatını kaybetmişti.

Birçok saldırının failleriymiş! Tunceli'de öldürülen 9 terörist suç makinesi çıktı

Birçok saldırının failleriymiş! Tunceli'de öldürülen 9 terörist suç makinesi çıktı

 Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 4 ölü

Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 4 ölü

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title