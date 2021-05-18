Burdur'da trafik kazasında otomobil devrildi: 2 yaralı
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Burdur'da trafik kazasında otomobil devrildi: 2 yaralı

Burdur'da trafik kazasında otomobil devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da iki otomobilin karıştığı kazada otomobillerden biri devrilirken sürücüler yaralandı.

Burdur'da iki otomobilin karıştığı kazada otomobillerden biri devrilirken sürücüler yaralandı.

Kaza, Burdur-Fethiye yolu Bülent Ecevit Bulvarı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Yavaş kontrolündeki 15 SC 126 plakalı otomobil, Mehmet Acar kontrolündeki 15 SE 687 plakalı otomobil ile Süt Fabrikası önündeki kavşakta çarpıştı. Kazaya karışan otomobillerden biri devrilirken her iki araçta bulunan sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü İbrahim Yavaş ile Mehmet Acar, acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURDUR

Burdur'da trafik kazasında otomobil devrildi: 2 yaralı
Burdur'da trafik kazasında otomobil devrildi: 2 yaralı
Burdur'da trafik kazasında otomobil devrildi: 2 yaralı
Burdur'da trafik kazasında otomobil devrildi: 2 yaralı
Burdur'da trafik kazasında otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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