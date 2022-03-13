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Son dakika: Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Ali Kapan - Yerel
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Son dakika haberleri: Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı

BURDUR - Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaka Merkez Gölyolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine gelen Hüseyin Alp yönetimindeki 15 ABM 505 plakalı araç, Elvan Gün yönetimindeki 15 AAE 041 plakalı araç çarpıştı. Kazanın etkisi ile sürücü Elvan Gün yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kavşakta meydana gelen kazayı gören İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinde görevli personel 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kazada araç sürücüsü Elvan Gün araç içerisinden 122 ekipleri tarafından çıkartılırken, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Diğer sürücü yara almadan kurtulurken kaza yerine trafik ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika: Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika: Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika: Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika: Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika: Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika: Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika: Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika: Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan - Yerel

Tragger, Burdur, Kaza, 112, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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