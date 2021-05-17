Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gölhisar ilçesi Sulama Birliği Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Denizli istikametine gitmekte olan Süleyman Gök'ün (23) kullandığı 15 AAV 506 plakalı otomobil, Çavdır istikametine gitmekte olan Yunus İlbay'ın (34) kullandığı 20 E 2535 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kırılan cam parçalarının yüzüne gelmesinden dolayı yaralanan Yunus İlbay, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde uygulanan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kontrollü kavşakta yaşanan kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - BURDUR

Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otomobil traktörle çarpıştı, yolun ortasında can pazarı yaşandı
Otomobil traktörle çarpıştı, yolun ortasında can pazarı yaşandı
'Duvardan düştüm' diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı
Şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı: 5 yaralı
Şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sergey Lavrov Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Lale Karabıyık
Magazin Beren Saat Feyza Aktan Pınar Altuğ Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Caner Erkin Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burdur'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 15:22:17. #1.16#

title