Burdur'da otomobille motosikletin çarpışması kamerada
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Burdur'da otomobille motosikletin çarpışması kamerada

Burdur'da otomobille motosikletin çarpışması kamerada
Anadolu Ajansı / Murat Çoban - Haberler | Güncel

Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Özkan Önder idaresindeki 45 SB 8383 otomobil, Çamlık Mahallesi Burdur Caddesi'nde Murat Sarıbaş'ın kullandığı 15 AAS 816 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Sarıbaş, 112 Acil Servis ekiplerince Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza anları, motosikletin arkasında aynı istikamette seyreden başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntüde motosikletin ışıksız kavşakta otomobille çarpışması ve motosiklet sürücünün yere düşme anları yer alıyor.

Hastanede tedaviye alınan Sarıbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

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