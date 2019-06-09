Burdur'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Burdur'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ramazan Durmaz idaresindeki 03 PS 183 plakalı otomobil, Askeriye köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü Durmaz ile araçtaki Ümmü Köse, Satılmış Aktaş ve Huda Hançer yaralandı.

Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA