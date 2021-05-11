Burdur'da lastiği patlayan beton mikseri önce yüksek gerilim hattını, ardından ağaçları yıktı geçti
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Burdur'da lastiği patlayan beton mikseri önce yüksek gerilim hattını, ardından ağaçları yıktı geçti

Burdur'da lastiği patlayan beton mikseri önce yüksek gerilim hattını, ardından ağaçları yıktı geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur D650 karayolunda lastiği patlayan beton mikseri, yol kenarında bulunan yüksek gerilim enerji hattı direklerine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Burdur D650 karayolunda lastiği patlayan beton mikseri, yol kenarında bulunan yüksek gerilim enerji hattı direklerine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Burdur'da NATO yolu olarak bilinen D650 karayolu Çevreyolu Bulvarı'nda, Antalya istikametine gitmekte olan Nevzat O. (57) yönetimindeki 32 DJ 250 plakalı beton mikseri kaza yaptı. Ön lastiklerin patlaması sonucu meydana gelen kazada beton mikseri, önce yol kenarında bulunan yüksek gerilim hattını devirdi, ardından ağaçları yıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada beton mikserinin arkasında bulunan çimento tankeri ayrılırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan Nevzat O., çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nevzat O.'nun bilincinin açık olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - BURDUR

Burdur'da lastiği patlayan beton mikseri önce yüksek gerilim hattını, ardından ağaçları yıktı geçti
Burdur'da lastiği patlayan beton mikseri önce yüksek gerilim hattını, ardından ağaçları yıktı geçti
Burdur'da lastiği patlayan beton mikseri önce yüksek gerilim hattını, ardından ağaçları yıktı geçti
Burdur'da lastiği patlayan beton mikseri önce yüksek gerilim hattını, ardından ağaçları yıktı geçti
Burdur'da lastiği patlayan beton mikseri önce yüksek gerilim hattını, ardından ağaçları yıktı geçti
Burdur'da lastiği patlayan beton mikseri önce yüksek gerilim hattını, ardından ağaçları yıktı geçti
Burdur'da lastiği patlayan beton mikseri önce yüksek gerilim hattını, ardından ağaçları yıktı geçti
Burdur'da lastiği patlayan beton mikseri önce yüksek gerilim hattını, ardından ağaçları yıktı geçti
Burdur'da lastiği patlayan beton mikseri önce yüksek gerilim hattını, ardından ağaçları yıktı geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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