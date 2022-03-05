Burdur'da karın ağırlığına dayanamayan seralar çöktü

GÖLHİSAR, BURDUR (İHA) - Burdur'un Gölhisar ilçesi ve köylerinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı seralar zarar gördü. Gölhisar ilçesi ve köylerinin yanı sıra Yusufça Kasabası ve çevresinde seralar karın ağırlığı sebebiyle çöktü.

Yusufça Kasabası Muhtarı İbrahim Erdoğan, "Yaklaşık 20 yıldan bu tarafa bölgemiz böylesi yoğun bir kar yağışına sahne olmamıştı. Üreticilerimiz sera üstü kapatmada kullanılan naylonun maliyeti dolayısıyla seraların üzerini açıp kapatamıyorlardı. Her ne kadar bazı üreticilerimiz kar yağışı olduğu gece tedbirler almışlarsa da maalesef 15 civarında üreticimizin seraların yıkılmasına engel olunamadı" dedi.

Çamköy ve Yusufça Kasabasında ağırlıklı olmak üzere, Sorkun, Yamadı, Uylupınar, Evciler ve Gölhisar merkezde yoğun kar yağışından etkilenerek yıkılan seraların olduğu kaydedildi. - BURDUR