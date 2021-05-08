Burdur'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Burdur'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Burdur'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Çoban - Haberler | Güncel

Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

İsmail Demir idaresindeki 15 KC 476 plakalı motosiklet, Eşeler Mahallesi Rüzgar Sokak'ta Şeref Aşık yönetimindeki 15 KD 724 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücüler Demir ve Aşık yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçe hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

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