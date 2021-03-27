Burdur'da doğal yaşam fotokapanda
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Burdur'da doğal yaşam fotokapanda

İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA - Haberler | Güncel

Burdur'da doğal yaşam fotokapanda Burdur'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İlkbahar mevsiminde fotokapan ile çekilmiş yaban hayatını yayınladı.

Burdur'da doğal yaşam fotokapanda

BURDUR - Burdur'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İlkbahar mevsiminde fotokapan ile çekilmiş yaban hayatını yayınladı.

Burdur'da ormanlık alanlardaki kurt, tilki, gibi yaban hayvanları, fotokapan ile görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şubesi ekiplerince kentin çeşitli bölgelerindeki ormanlık ve dağlık alanlara "fotokapan" yerleştirilmişti. Fotokapanlar sayesinde kurt, tilki gibi yaban hayvanları doğal ortamlarında görüntülendi. Kaçak avcılıkla mücadele konusunda da önemli bir yere sahip olan fotokapan görüntüleri, Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Burdur'da doğal yaşam fotokapanda
Burdur'da doğal yaşam fotokapanda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

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