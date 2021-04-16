Burdur'da dereye düşen küçükbaş hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Burdur'un Bucak ilçesinde dere yatağına düşen 3 küçükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde dere yatağına düşen 3 küçükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çamlıca Mahallesi'nde sahipsiz 3 keçiyi kurumuş Çubukiçi dere yatağına düştüğünü gören bir kişi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 4 metre derinlikteki dereye düşen hayvanları, çıkardı.
Keçiler, Hayvanları Koruma Derneğine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk