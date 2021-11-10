Burdur'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Burdur'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi Burdur Merkez köylerinden Aziziye Köyü'nde Dilaver Osman Çiçek'in evinde saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

BURDUR MERKEZ, BURDUR (İHA) - Burdur'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

BURDUR - Burdur Merkez köylerinden Aziziye Köyü'nde Dilaver Osman Çiçek'in evinde saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görün köylüler Burdur İtfaiyesini haber verdi. İki katlı ve çatısı olan evde çıkan yangın alevleri binayı tamamen kapladı. İhbar üzerine yangına Burdur Belediyesi ekipleri müdahale etti. Gece çıkan yangın sabaha karşı tamamen söndürülürken 'yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Burdur'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Burdur'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Burdur'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan - Son Dakika Haberleri
Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Geri dönüşüm fabrikasında yangın
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