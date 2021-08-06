Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Murat Çoban - Haberler | Güncel

Burdur'un Tefenni ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alan Yaylası mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevlere müdahale için bölgeye ekipler yönlendirildi.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kontrol altına alındı.

Yangına 30 arazöz, itfaiye araçları, iş makinesi ve yangın helikopteriyle müdahale edildi, 250 dönüm alan hasar gördü.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine, öğle saatlerinde başlayan yangına süratle müdahale edildiğini söyledi.

Vatandaşların da yangının söndürülmesinde büyük destek verdiğini aktaran Arslantaş, "Orman İşletme Müdürlüğüne ait personel, arazözler, mermer ocaklarının iş makineleri, çevre belediyelerini itfaiyeleri, jandarma ekipleri, emniyet müdürlüğüne ait TOMA aracı, Orman Bakanlığının yangın söndürme helikopteri ve eline tırmık, kürek alan 400 civarındaki vatandaşlarımızla yaklaşık bir buçuk saatte yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

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