Burdur'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel
Burdur'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMABurdur Valiliği, Bucak ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği, Bucak ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "03.10.2021 tarihi saat 10.15 sıralarında merkez üssü Bucak ilçesi olan 4.2 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem kaynaklı herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Mesut MADAN/BURDUR,


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Fatih Terim Stefan Kuntz Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Burdur'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 11:28:14. #1.12#