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BURDUR Burdur'da bir köy daha karantinaya alındı

Burdur'da bir köy daha karantinaya alındıBurdur Merkez Hacılar Köyü, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantinaya alındı.

13.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:23

Burdur'da bir köy daha karantinaya alındı

Burdur Merkez Hacılar Köyü, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Ali Arslantaş başkanlığında yaptığı toplantıda, 2 pozitif vaka ve bunlarla temaslı çok sayıda kişi olması nedeniyle merkez Hacılar Köyü'nün karantinaya alınmasına karar verildi. Karar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün giriş çıkışlarında tedbir aldı.

2 gün önce 4 pozitif vaka ve 49 temaslı kişi olması nedeniyle Merkez Kozluca Köyü karantinaya alınmıştı. Öte yandan Burdur İl Özel İdaresi'nde çalışan bir memur ve Burdur Devlet Hastanesi'nde çalışan bir personelin testlerinin sonucunun da pozitif olduğu kaydedildi.

BURDUR Burdur'da bir köy daha karantinaya alındı

Kaynak: DHA

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